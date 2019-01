© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nei prossimi giorni, tanto che le parti si stanno avvicinando, potrebbe persino arrivare l'ufficialità del passaggio di Christian Kouamé dal Genoa al Napoli. A riportarlo è Il Mattino, che racconta di come i dettagli economici vengano trattati dai due direttori sportivi, che praticamente stanno per trovare un accordo sulla base di 22 milioni di euro. All'ivoriano, che arriverebbe in azzurro a giugno prossimo, cinque anni di contratto da 800 mila euro a stagione, con ingaggio a salire.