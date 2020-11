Napoli, Koulibaly: "Non ho niente da rispondere alle critiche. Siamo consapevoli degli errori"

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, alla vigilia della gara col Rijeka risponde in conferenza stampa alle critiche. "Non ho niente da rispondere alle critiche. Col Milan era importante, peccato averla persa ma siamo consapevoli di quel che abbiamo sbagliato. Ci è mancata mentalità in tutta la partita, però non vogliamo fare polemiche e lavoriamo sugli errori".