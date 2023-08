Napoli, Kvaratskhelia: "Spalletti una svolta per la mia carriera, grazie ADL, Garcia mi piace"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ha parlato di Luciano Spalletti: "È stato una svolta per la mia carriera: mi ha dato la possibilità di giocare ad altissimi livelli e mi ha sostenuto sempre, anche nei momenti più difficili. Quando non riuscivo a dare il meglio, lui era sempre lì a incoraggiarmi, a proteggermi, a consigliarmi come affrontare le cose. Se sono diventato il giocatore di oggi, il merito è suo. Il presidente De Laurentiis merita un grazie? Certamente, lui ha avuto tanta fiducia in me. Ha creduto in un ragazzo sconosciuto facendo un investimento importante. Ha corso il rischio…".

Infine la stella georgiana si è soffermata anche su Rudi Garcia e come l'allenatore può aiutarlo in questa stagione: "Migliorando la mia qualità. Per ora stiamo studiando il suo modo di fare calcio e ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo. Mi piace come uomo e come allenatore, sono sicuro che ci aiuterà a vincere ancora".