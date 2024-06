Napoli-Kvara, si tratta per il rinnovo. Addio solo in caso di maxi offerta

L'arrivo di Antonio Conte può cambiare tutti i piani. Quel che è certo è che Khvicha Kvaratskhelia lascerà Napoli solo e soltanto in caso di un'offerta indicente, praticamente irrinunciabile, intorno ai 150 milioni di euro o giù di lui. Secondo il Corriere dello Sport l'arrivo del nuovo tecnico ha convinto il georgiano a restare nonostante la corte da parte del Paris Saint-Germain nelle scorse settimane: l'obiettivo è discutere il rinnovo nel minor tempo possibile, in modo tale da anticipare i tempi (e le eventuali offerte in arrivo da Parigi) e gettare dunque le basi in vista del prossimo campionato.

Il quotidiano ha ribadito che il direttore sportivo Manna ha incontrato l'agente del calciatore a Milano nei giorni scorsi: al momento non è stato trovato nessun accordo, ma non sono mancati nemmeno i passi in avanti, in modo tale da avvicinarsi ulteriormente: Kvara parte da un ingaggio inferiore ai 2 milioni di euro fino al 2027, la società al momento propone un sostanziale aumento fino al 2029, con l'ingaggio che può arrivare fino al doppio di quello attualmente percepito. C'è ancora distanza tra le parti, ma non sono esclusi ulteriori novità nei prossimi giorni, magari con l'inserimento di una clausola rescissoria.