Napoli, l'argentino Almendra vuole gli azzurri: l'Inter resta alla finestra

Agustín Almendra vuole il Napoli. Il Corriere dello Sport in edicola scrive che il centrocampista classe 2000 del Boca Juniors ha espresso il desiderio ai suoi manager, in contatto con il ds azzurro Cristiano Giuntoli per un possibile trasferimento da definire nel giro delle prossime settimane. Intanto, come anticipato da TMW, il club argentino tratta anche con l'Inter per il calciatore che ha la clausola rescissoria fissata a 30 milioni di euro.