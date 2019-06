Napoli, l'Atl.Madrid su Hysaj: ballano 5mln tra richiesta e offerta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulle tracce di Elseid Hysaj c'è l'Atletico Madrid, alla ricerca di un terzino destro. Stando a quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Diego Pablo Simeone vorrebbe l'albanese per la sua squadra, ci punta eccome ma ora è in attesa di capire quanto ci vorrà. L'idea dei Colchoneros è quella di non investire più di 25 milioni, mentre la richiesta del Napoli è di 30 milioni. La trattativa va avanti.