Tutto confermato in casa Napoli per la sfida contro il Salisburgo in programma per le 18.55, con Insigne che vince il ballottaggio con Mertens per affiancare Milik. Questa la formazione ufficiale dei partenopei:

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Chiriches, Luperto, Mario Rui; Zielinski, Allan, Fabian, Callejon; Milik, Insigne.