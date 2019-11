© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà una gara importante non solo per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League quella di domani sera al San Paolo per il Napoli. Contro il Red Bull Salisburgo, la squadra di Ancelotti si giocherà oltre 12 milioni di euro: 2.7 che potrebbero arrivare in caso di successo e 9.5 milioni di euro per la qualificazione al turno successivo.

Soldi fondamentali, si legge su 'Il Mattino', per un club che punta all'autofinanziamento. Fino ad adesso nella casse del club sono entrati 15.25 milioni per la partecipazione alla fase a gironi più altri 6.2 milioni di euro per i premi legati ai risultati.