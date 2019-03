Napoli, la rivincita di Younes: l'uomo in più in Europa League

© foto di www.imagephotoagency.it

Quando gli infortuni diventano opportunità. Il problema muscolare per Lorenzo Insigne ha portato Mertens ad avere di nuovo continuità, da seconda punta dietro Milik e quindi senza troppe responsabilità realizzative, ritrovando però il gol che mancava da dicembre e prestazioni d'alto livello. L'influenza di Fabian - che gli ha fatto saltare saltare anche la prima chiamata della nazionale maggiore, tornerà in queste ore a Castel Volturno - ha rispolverato Zielinski al centro con Allan e lasciato un posto libero a sinistra. In quello spazio s'è inserito Amin Younes, sfruttando la fiducia di Carlo Ancelotti, come accaduto negli spezzoni di gara con Frosinone e Sassuolo, confermando che le sue abilità nel tiro e nel gestire il pallone nello stretto potranno essere utilissime al Napoli.

Il gol all'Udinese al primo tiro con la maglia del Napoli ha rappresentato la fine di un calvario per il talento classe '93, ora a tutti gli effetti un rinforzo importante per Ancelotti. Se proviamo infatti a riavvolgere il nastro: la rete arriva quasi un anno esatto dopo quella sostituzione rifiutata con l'Ajax che lo porta a chiudere l'esperienza olandese in anticipo rispetto alla fine del suo contratto. A gennaio 2017 la firma col Napoli, per anticipare la concorrenza ed assicurarsi il giocatore a parametro zero a giugno. Le visite a Villa Stuart, l'arrivo a Castel Volturno e la misteriosa fuga proprio mentre il Napoli con l'Ajax prova in quelle ore ad anticipare l'arrivo già a gennaio con un indennizzo. Quasi un dietrofront, con diverse versioni respinte dal Napoli, forte della firma sul contratto. La vicenda ha finalmente una schiarita, ma Younes a maggio si rompe il tendine d'Achille. A Dimaro assiste agli allenamenti dei compagni, ma lancia quantomeno un segnale sulla sua voglia d'azzurro andando a ricucire lo strappo con la tifoseria dopo non poche polemiche. L'8 dicembre il ritorno in campo col Frosinone ed a gennaio Ancelotti lo conferma quando il prestito sembra la miglior soluzione e forse l'unica per dargli spazio e continuità ed ora il tecnico si gode una soluzione in più in attacco. Un giocatore di livello internazionale, nel giro della nazionale tedesca prima delle varie peripezie, ma soprattutto finalista d'Europa League con l'Ajax e nella Top 11 Uefa per quella cavalcata che ora sogna di poter replicare in maglia azzurra, ma stavolta alzando anche la coppa.