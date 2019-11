Napoli, la Roma non molla Hysaj: più facile a giugno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Elseid Hysaj sembra essere lontano dal Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, l'ex Empoli non rinnoverà il suo contratto in scadenza del 2021 e si sta guardando intorno per il suo futuro. Non è un mistero infatti che la Roma e il ds Petrachi ci stiano facendo un pensierino, visto anche l’infortunio di Zappacosta. L’impressione è che l’affare si farà, ma più a giugno che a gennaio.