Napoli, la settimana che porta a Dimaro: annunci in arrivo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sette giorni al ritiro di Dimaro e sono pronti ad arrivare altri annunci di mercato dopo quello di Di Lorenzo. Il Napoli è chiamato a finalizzare alcune delle tante trattative portate avanti in questi giorni, in entrata ma soprattutto in uscita, avendo necessità di snellire la rosa con circa una quarantina di giocatori sotto contratto considerando esuberi e rientri dai prestiti.

In entrata nelle prossime ore si attendono novità per Kostas Manolas, tenendo conto che l'accordo con la Roma è stato trovato sulla base della necessità dei giallorossi di incassare entro quest'oggi per far entrare la plusvalenza nel bilancio in chiusura. C'è l'accordo tra i club, così come quello tra Diawara e la Roma, e l'ultimo passaggio riguarda il club partenopeo e Mino Raiola, anche perché circa 2mln della clausola devono andare al giocatore e potrebbero essere spalmati su più anni sull'ingaggio. Oltre all'uscita di Diawara, si attende l'ufficialità dell'addio di Raul Albiol: il Villarreal ha esercitato la clausola rescissoria ed il giocatore ha già svolto le visite mediche. Mancano solo gli annunci anche per Sepe, riscattato dal Parma per circa 5mln di euro, in un'operazione che vedrà Grassi restare in gialloblù in prestito. Nel frattempo il club spera di sbloccare altre trattative in uscita, seppur restando fermo sulle proprie richieste: è il caso di Simone Verdi, obiettivo di Sampdoria e Torino, ma sul mercato per non meno di 20mln più bonus; stessa cifra che il club conta di incassare da Hysaj mentre per Inglese, nel mirino di mezza Serie A, la valutazione è di almeno 25mln. Con la valigia pronta anche Mario Rui, Vinicius, Rog e Ounas, questi ultimi due possibili contropartite nell'affare Veretout con la Fiorentina.