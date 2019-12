© foto di Imago/Image Sport

Oggi in casa Napoli verrà ratificato l’accordo con Gattuso, che ieri ha preferito disertare la tribuna di Inter-Barcellona. Tuttosport evidenzia che il tecnico calabrese sarà felice di ritrovare un bomber sul quale poter contare, Arkadiusz Milik, che contro il Genk ha messo a segno una tripletta (primo calciatore nella storia del Napoli a riuscirci in Champions). Servirà per evitare l’arrivo di Ibrahimovic? Probabilmente no, anche perché Gattuso punterà sul suo ex compagno di squadra per avere più personalità in campo e nello spogliatoio.