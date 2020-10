Napoli, le eurorivali: Real Sociedad regina di Liga. AZ sa solo pareggiare, il Covid ferma il Rijeka

Vola la Real Sociedad, prossima avversaria del Napoli, in Liga. Terzo successo consecutivo per gli uomini di Imanol e sempre con tre gol di scarto. Ieri un netto 4-1 al neopromosso Heusca e si portano solitari al comando della classifica, anche se le dirette inseguitrici Real Madrid e Granada hanno una gara da recuperare e l'Atlético due. Protagonista Oyarzabal, autore di una doppietta. A segno anche Portu e Isak.

L'AZ ha vinto a Napoli, ma in patria sa solo pareggiare. Cinque in cinque partite. Non sugge alla regola anche l'ultima partita contro il Den Haag, terminata 2-2. Di Gudmundsson e Karlsson le reti degli eurorivali dei partenopei, aggiuantati nella serata di ieri a tre minuti dalla fine. La classifica piange: decimo posto in classifica.

Rinviata la partita del Rijeka a seguito della pandemia di Covid-19 che ha colpito anche la Croazia. Il Gorica, squadra che avrebbe dovuto affrontare ieri, ha in rosa ben 13 calciatori positivi, più tre membri dello staff.