© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli dovrà liberare una casella in lista UEFA per il regista che Gattuso ha richiesto dopo la firma con gli azzurri. L'indiziato numero uno è Amin Younes, che ha totalizzato solo 148 minuti dall'inizio della stagione, ovvero meglio solo di Karnezis e Gaetano. L'ex Ajax non ha trovato spazio con il nuovo allenatore che difficilmente lo integrerà nella sua idea di gioco e dunque, dopo aver fallito il passaggio al Celta Vigo lo scorso gennaio, a questo giro la cessione è più che probabile.