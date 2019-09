Napoli-Liverpool, The Times: i consigli ai tifosi Reds per la trasferta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Napoli-Liverpool istruzioni per l'uso". Si potrebbero chiamare così le note che il club inglese, stando a quanto riportato dal prestigioso quotidiano britannico The Times, ha consegnato ai propri tifosi in vista della trasferta in casa del club partenopeo. Fra queste c'è il suggerimento di non indossare i colori del Liverpool nel centro della città, così come il mangiare e bere nei rispettivi hotel prima dell'apertura dei cancelli del San Paolo per il match.