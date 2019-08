(In attesa di novità sull'asse Napoli-Inter per quanto riguarda il futuro di Icardi (e di Milik)), continua a girare in orbita azzurra il nome di Fernando Llorente. Le prime richieste arrivate al Napoli - sottolinea il Corriere dello Sport - sono però al momento inaccettabili: lo spagnolo avrebbe voluto strappare un contratto triennale da 4 mln a stagione, condizioni che il club azzurro non prende in considerazione. Giuntoli lavorerà, piuttosto, su un accordo annuale, o magari anche biennale, a cifre sensibilmente ridotte. In questo senso - riporta sempre il quotidiano - l'entourage dell'attaccante spagnolo arriverà domani a Castelvolturno, per avviare i primi colloqui ufficiali col ds del club Cristiano Giuntoli.