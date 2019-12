© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fernando Llorente potrebbe salutare il Napoli a gennaio. Lo spagnolo, arrivato in estate, con il cambio in panchina potrebbe trovare poco spazio e per lui sarebbe ancora più dura nel caso in cui gli azzurri dovessero riuscire a prendere Zlatan Ibrahimovic. Ecco perché potrebbe partire, con l'Inter che sta monitorando la situazione: Antonio Conte lo riabbraccerebbe infatti volentieri, dopo averlo avuto alla Juventus. A riportarlo è Tuttosport.