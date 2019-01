Napoli, Lobotka per sostituire Rog. Ballano 5 mln tra domanda e offerta

© foto di J.M.Colomo

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, sta valutando alcune operazioni in entrata: in queste ore i suoi contatti col Celta Vigo sono frenetici. Si punta su Stanislav Lobotka, 24 anni, nazionale slovacco, per migliorare il centrocampo anche in considerazione dell’eventuale cessione di Marko Rog, al Siviglia. L’offerta presentata dal Napoli è di 5 milioni di euro per il prestito immediato più 20 milioni a giugno per definire l’operazione a titolo definitivo. Rispetto alla prima richiesta, dunque, ballerebbero 5 milioni di euro che riguardano il riscatto: il Celta ne ha chiesti 25. I prossimi giorni - sottolinea La Gazzetta dello Sport - potrebbero essere quelli decisivi.