Napoli-Lozano, Giuntoli ha avuto l'ok da De Laurentiis

© foto di Imago/Image Sport

Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha avuto l’ok da De Laurentiis per trattare l’acquisto di Hirving Lozano, l’esterno messicano, il cui cartellino è di proprietà del Psv Eindhoven (leggi in basso le anticipazioni di TMW). C’è una differenza sostanziale tra le pretese del club olandese, che chiede 40 milioni di euro, e l’offerta del Napoli che supera di poco i 30 milioni, magari con l’aggiunta di un bonus. Nella trattativa, Giuntoli sarebbe pronto a inserire anche Younes come contropartita tecnica. Il Napoli dovrà battere la concorrenza di Barcellona e Chelsea che hanno chiesto informazioni - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ma Giuntoli da giorni è in contatto con Mino Raiola, il procuratore del giocatore che gradirebbe la soluzione Napoli per il suo assistito.