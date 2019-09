Napoli, Lozano: "Il gol alla Juventus una gratificazione solo personale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Hirving Lozano, intervistato da Repubblica, ha parlato anche del suo gol all'esordio con la maglia del Napoli, nella sfida con la Juventus: "Segno sempre al debutto, mi è capitato dovunque. Il gol alla Juve è stata una gratificazione solo personale. Guardo oltre e prometto che darò sempre il massimo: per il Napoli e per migliorarmi. Che effetto mi fa essere l’acquisto più costoso della storia del Napoli? Sono onorato. È uno stimolo in più e mi spingerà a fare sempre meglio”.