© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sebastiano Luperto è stato tra i protagonisti della sfida del San Paolo. Subentrato a partita in corso a Koulibaly, il difensore ha giocato senza commettere particolari sbavature. Ecco le due dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "La sconfitta è immeritata, nel secondo tempo abbiamo giocato quasi a una porta. In questo periodo ci stanno girando male gli episodi, abbiamo perso questa partita immeritatamente. Difficile entrare così senza riscaldamento, ma ho messo subito la testa nella partita per fare il mio meglio. Sto lavorando tutti i giorni per dare il mio meglio, sia da centrale che come terzino sinistro".