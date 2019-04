© foto di Federico Gaetano

Anche la posizione di Mario Rui nel Napoli non è salda al massimo. Stando a quanto riferito da Il Mattino, infatti, il terzino portoghese ha sbagliato diverse partite nel corso di questa stagione e in estate la sua sitazione sarà valutata dalla società azzurra. Il suo contratto scade nel 2022, ma non è detto che in presenza di offerte l'ex Empoli non possa partire già nella prossima finestra di mercato.