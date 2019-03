© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mario Rui, terzino del Napoli, prima della sfida contro la Roma, sua ex squadra, è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Al di là della fortuna che ho avuto, è stato un traguardo importante della mia carriera. Arrivare alla Roma non è stato semplice, è una società grande, ma adesso è passata e mi trovo un'altra società importante come il Napoli e sono felice qui".