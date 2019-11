© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha commentato in mixed zone il pareggio del Napoli contro il Liverpool: "È stata un'impresa. Sapevamo sarebbe stata difficile ma siamo riusciti a portare a casa un punto importantissimo per la stagione. Adesso bisogna ripartire da questa partita, mettendo in campo sempre questo spirito di sacrificio. La Champions ti porta a dare qualcosa in più. Dobbiamo trovare gli stimoli anche in campionato. Non siamo stati brillanti ma dovevamo fare una partita difensiva. Ultimamente stiamo facendo fatica a creare occasioni da gol, ora dobbiamo trovare fiducia in avanti ed essere più cinici".

Potevi fare di più sul gol subito?

"Lovren ha fatto un grande stacco, c'è da dare i meriti anche a loro. Peccato sia arrivato da palla inattiva, siamo stati bravi a chiudere le loro fonti di gioco".

A fine gara eravate un po' stanchi

"Si, eravamo stanchissimi. Chiunque ha giocato ha dato tutto. È la risposta che volevamo dare a noi stessi. noi siamo questi, siamo una grande squadra e lo dobbiamo dimostrare sempre".