Napoli, Mertens e Insigne in partenza per avviare il progetto di Ancelotti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da La Stampa, dopo il ko europeo, in casa Napoli è già tempo di fare i conti col futuro. Tra big a fine ciclo e il caso Insigne, gli azzurri stanno iniziando a pensare alle mosse per dare la possibilità ad Ancelotti di dare il via al proprio personale progetto sportivo. Oltre al capitano fischiato contro l'Arsenal, anche Dries Mertens dovrebbe lasciare la Campania per finanziare i nuovi acquisti di "Re Carlo".