© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dries Mertens non si trasferirà al Borussia Dortmund. L'attaccante belga, riporta Sky Sport, avrebbe rifiutato la proposta del club giallonero, che voleva portarlo in Germania già nella finestra invernale del mercato. Il futuro del giocatore è sempre in bilico: la trattativa per il rinnovo è in stallo (De Laurentiis gli ha offerto un biennale da 4 milioni più bonus) e sullo sfondo resta sempre l'Inter.