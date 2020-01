Fonte: fcinternews.it

A sei mesi dalla naturale scadenza del suo contratto con il Napoli, sono due i club che si stanno muovendo seriamente per mettere le mani sul cartellino di Dries Mertens, free agent di lusso nel mercato mondiale. Stando a quanto riporta in Francia il portale Le 10 Sport, il Chelsea e l'Inter hanno già preso posizioni molto chiare con l'entourage del folletto belga; tuttavia non sono da escludere approcci di altre società nelle prossime settimane.