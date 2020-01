Napoli, Mertens vuole restare: il dialogo per il rinnovo resta aperto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non è finita la storia tra Dries Mertens e il Napoli. Il giocatore continua a sognare la permanenza in azzurro nonostante il contratto in scadenza nel 2020. Il club ha mandato i primi segnali di apertura per il rinnovo e il dialogo resta aperto. A riportarlo è Sky Sport.