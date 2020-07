Napoli, Milik ancora in panchina. Scontato il suo addio: l'Atletico Madrid ha proposto Thomas

vedi letture

Arkadiusz Milik ancora in panchina. Per la sfida contro l'Atalanta, Gennaro Gattuso ha confermato Dries Mertens al centro dell'attacco col bomber polacco che resterà arma da giocarsi a gara in corso.

Per l'ex Ajax praticamente scontato l'addio al termine di questa stagione, col Napoli che questa settimana ha accelerato per l'arrivo dal Lille del centravanti nigeriano Viktor Oshimen.

Su Milik, oltre al Tottenham, c'è il forte pressing dell'Atletico Madrid: secondo 'AS', i colchoneros per abbassare la richiesta economica del Napoli (almeno 40 milioni di euro) sono pronti a inserire nella trattativa il centrocampista Thomas Partey, centrocampista ghanese classe '93 in trattativa anche con l'Arsenal.

Clicca qui per la diretta testuale di Atalanta-Napoli