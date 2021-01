Napoli, Milik ok al Marsiglia: incontro tra dirigenti per provare a chiudere

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Marsiglia ha alzato la propria offerta per Arkadiusz Milik portandola a 10 milioni più 5 di bonus, molto vicina alla richiesta di De Laurentiis. Nelle prossime ore ci sarà un incontro tra Giuntoli e il ds dei francesi per provare a trovare la quadra, con il calciatore che ha dato il proprio gradimento all'operazione, comprendendo che forse la Ligue 1 è rimasta l'unica vera opzione per provare a giocarsi le proprie carte in vista dell'Europeo. Svolta vicina dunque per il polacco in uscita dal Napoli.