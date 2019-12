© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"GRAZIE mister per il sostegno che mi hai dato e per avermi fatto crescere come calciatore e come uomo. Ti auguro il meglio 💙". Con questo messaggio Arkadiusz Milik ha salutato Carlo Ancelotti, esonerato ieri sera dal Napoli, dopo aver ritrovato una maglia da titolare e il gol nella sfida contro il Genk. Per il polacco un rendimento superlativo quest'anno quando gli infortuni gli hanno concesso di scendere in campo.