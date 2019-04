Napoli, nel mirino l'olandese Jerdy Schouten. Ipotesi prestito al Parma

© foto di Federico Gaetano

Jerdy Schouten potrebbe vestire la maglia del Parma nella prossima stagione. Secondo quanto riferito da Radio Marte, infatti, il Napoli segue da tempo il giocatore olandese e, qualora riuscisse a portarlo in Italia, lo destinerebbe quasi certamente in prestito per una stagione - col Parma in pole per gli ottimi rapporti con gli azzurri - al fine far guadagnare esperienza al giovane centrocampista. Questo il piano di Cristiano Giuntoli, condiviso con mister Ancelotti. Il Napoli dovrà comunque riuscire a superare la concorrenza di Udinese, Sassuolo e Fiorentina, già da tempo attive sul calciatore. Schouten, attualmente in forza all'Excelsior, è un centrocampista di 22 anni che, dopo un anno in Eerste Divisie (la seconda serie olandese) si sta ora mettendo in mostra nella massima competizione del suo paese.