ufficiale Bologna, ceduto Schouten al PSV Eindhoven a titolo definitivo

vedi letture

Il futuro di Jerdy Schouten sarà al PSV Eindhoven. Ad annunciarlo, con un comunicato ufficiale, è stato lo stesso club felsineo, che ha reso nota la cessione del centrocampista a titolo definitivo. Questo il testo: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto al PSV Eindhoven il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Jerdy Schouten a titolo definitivo".

Le cifre.

Un addio, quello del centrocampista, che non fa certo felice Thiago Motta, che non potrà contare neanche su Marko Arnautovic, visto che l'austrico sta firmando in questi minuti con l'Inter, ma che frutterà ben 15 milioni di euro al club felsineo, che li incasserà dagli olandesi. Da capire adesso quello che ne sarà di Nicolas Dominguez, che piace a vari club di Serie A, tra i quali Fiorentina e Milan. Difficile che il Bologna decida di cedere sia lui che Schouten in una sola finestra di mercato, sempre che non arrivi però una grande offerta, soprattutto nelle ultime settimane di mercato.

Le parole di Thiago Motta.

Nei giorni scorsi il tecnico del Bologna, Thiago Motta, in merito alle voci di mercato su Schouten aveva affermato: "È importante per noi, questo è certo, ma io non voglio giocatori scontenti, voglio giocatori che diano il massimo per la squadra. Queste decisioni c'entrano poco con me, c'entrano più con la dirigenza, ma non solo qui, dappertutto".