Napoli, niente passi avanti per il rinnovo di Milik: l'accordo è lontano

Arkadiusz Milik è stato lasciato in panchina nell'ultima partita da Gattuso anche perché non al massimo e nel frattempo porta avanti il discorso legato al rinnovo. Per La Gazzetta dello Sport, il prolungamento è lontano, con le parti che non si sono avvicinate nel corso delle ultime settimane e che dunque dovranno provare a continuare a trattare per arrivare a un'intesa.