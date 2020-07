Napoli, nome nuovo per le fasce: interesse per Ola Aina del Torino

vedi letture

Sul mercato il Napoli continua a lavorare su più fronti. Secondo il Corriere dello Sport, per quanto riguarda la batteria di esterni di difesa è venuto fuori il nome di Ola Aina, altro nazionale nigeriano (come Osimhen), ex Chelsea. Il classe '96 del Torino piace per la duttilità e la capacità di essere un jolly capace di giocare su entrambe le corsie, come capita di fare ad Hysaj in questa fase.