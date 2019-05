© foto di Federico Gaetano

Nuovo nome per il centrocampo del Napoli, alla ricerca di calciatori giovani ma in grado di aiutare subito Carlo Ancelotti. Dopo Ismaël Bennacer dell’Empoli e Agustín Almendra del Boca, Giuntoli si è messo anche per Benjamin Bourigeaud, centrocampista classe 1994 del Rennes. Il direttore sportivo azzurro nella giornata di ieri ha incontrato l’agente del centrocampista, l’ex calciatore Danijel Ljuboja, per informarsi sui costi di una ipotetica operazione per il 25enne francese: lo rivela la redazione di Sky.