© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riporta Tuttoudinese, il Napoli sarebbe sulle tracce di Ignacio Pussetto e di Kevin Lasagna. Tanto da pensare a una doppia possibile offerta, un pacchetto completo per prendere i due attaccanti dai friulani in estate: servirebbero circa 40 milioni di euro da parte del ds Cristiano Giuntoli per convincere la famiglia Pozzo a far partire insieme sia Lasagna che Pussetto direzione Campania.