Napoli, obiettivo Reguilon: il terzino strizza l'occhio ma la trattativa col Real è complessa

Il Napoli è in cerca di rinforzi per le corsie esterne di difesa. Perso il greco Tsimikas, annunciato ieri del Liverpool, il club di De Laurentiis sarebbe pronto a trattare Sergio Reguilon, terzino del Siviglia ma di proprietà del Real Madrid. Secondo le informazioni riportate da Sky Sport, il classe '96 gradirebbe la destinazione, mentre la strada per strapparlo ai Blancos sembra essere maggiormente in salita: la valutazione è di 20-25 milioni, il Napoli vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto. E sullo sfondo c'è la concorrenza del Chelsea.