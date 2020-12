Napoli, occasione Thauvin a costo zero a giugno: Giuntoli ci prova

Torna di moda il nome di Florian Thauvin per il Napoli. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il club azzurro è interessato alla situazione dell'esterno d'attacco che a giugno sarà svincolato. Per un giocatore come Thauvin, a parametro zero, la concorrenza di certo non manca e risparmiando sul cartellino il club che se lo porterà a casa dovrà spendere tanto in commissioni e ingaggio. Resta il fatto che Thauvin piace al Napoli e che a giugno sarà fatto un tentativo.