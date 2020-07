Napoli-Osimhen, aumenta la fiducia. Ora si punta a chiudere entro la prossima settimana

Il Napoli questo fine settimana incontrerà il nuovo procuratore di Victor Osimhen. Come vi abbiamo riportato questa mattina, il ds Giuntoli ha fissato un appuntamento col nuovo procuratore del centravanti nigeriano per chiudere una trattativa più che avviata.

Dall'Inghilterra, riporta 'Sky', non sono infatti arrivate offerte concrete, nessun rilancio per mettere in discussione una trattativa che sembra nuovamente a un passo dal traguardo. E il Napoli punta a chiudere entro la prossima settimana.