Napoli, Ospina: "L'ambiente mette un po' di pressione. Servono vittorie"

Il portiere del Napoli, David Ospina, ha parlato a Sky Sport: "Il ruolo del portiere è speciale, a volte puoi essere il colpevole, altre essere l'eroe. L'importante è restare con i piedi per terra e lavorare al meglio".

Cosa le chiede Gattuso?

"Stiamo facendo le cose bene, la squadra ha fiducia e anche contro la Lazio abbiamo fatto bene. Dobbiamo continuare su questa strada e tornare a vincere le partite. Con le vittorie sarà anche più facile lavorare. Vogliamo fare tanti punti, il prossimo ciclo di partite sarà molto difficile ma siamo una grande squadra con grandissimi giocatori. Da ragazzo giocavo attaccante, mi è sempre piaciuto giocare con i piedi e questo mi ha aiutato molto anche per avere un certo tipo di caratteristiche come portiere. Meret è un ragazzo stupendo, mi piace lavorare con lui e con Karnezis. Ci sono tanti portieri interessantissimi in Italia, Alex può diventare fortissimo. Donnarumma e Sirigu sono molto bravi, l'Italia è a posto".

Ci racconta Gattuso?

"Lo conosciamo tutti perché lo abbiamo visto da giocatore. Ha messo quello che metteva in campo anche nel nostro spogliatoio. Nel calcio l'importante è dare tutto in ogni partita".

Adesso tre partite in casa: Fiorentina, Lazio e Juventus.

"Penso che l'ambiente ci stia mettendo un po' di pressione, il momento è importante e dobbiamo risalire in classifica facendo il massimo in campo e vincendo le partite. Come ho detto prima, con le vittorie aumenterà a che la ficucia".

Credete alla Champions?

"Ci dobbiamo credere, ci sono 19 partite e ci sono tanti punti a disposizione per recuperare terreno. Dobbiamo pensare solo alla Fiorentina, una squadra forte. Però giochiamo in casa e vogliamo vincere".