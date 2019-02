Fonte: tuttonapoli.net

Adam Ounas, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia al termine della sfida del Tardini: “Quando gioco cerco sempre di dare il meglio per ricambiare la fiducia del mister. Sto vivendo un momento magico. Ora la Juve? Dobbiamo essere pronti, vogliamo vincere per avvicinarci a loro in classifica. Avete risolto il problema di finalizzazione delle ultime gare? Non credo ci sia un problema, ogni attaccante vuole sempre segnare, oggi abbiamo fatto quattro goal in trasferta e questo ci dà fiducia”.