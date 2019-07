Napoli, parti vicine per James Rodriguez: ostacolo diritti d'immagine

© foto di Imago/Image Sport

James Rodriguez resta l'obiettivo di mercato più importante per il Napoli e la sensazione, secondo Sky Sport, è che in tempi brevi la trattativa possa chiudersi positivamente. Restano da limare i diritti di immagine legati al calciatore che è una vera e propria celebrità in Colombia e che quindi vuole tenerli in gran parte per sé. De Laurentiis sta cercando un'intesa per chiudere.