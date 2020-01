Napoli, per Ghoulam interessamenti da Cina e Francia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Napoli cerca una soluzione per cedere Faouzi Ghoulam. Secondo quanto riferito da Il Mattino, le offerte per il terzino algerino possono arrivare da Cina e Francia. In particolare, in Ligue 1 lo seguono Lille e Monaco; l'obiettivo del ds Giuntoli è quello di trovare un club che possa accollarsi i 2,1 milioni (lordi) di ingaggio per il resto della stagione. A quel punto scatterebbe l'assalto concreto a Tsimikas dell'Olympiacos.