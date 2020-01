© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per Lorenzo Tonelli c'è una sfida a tre tra Sampdoria, SPAL e Lecce. A riportarlo è il Corriere dello Sport, secondo cui i blucerchiati sembravano ad un passo e lo volevano già per il match contro il Brescia, invece non è stato raggiunto l'accordo con il Napoli, che non vuole liberarlo a zero. SPAL e Lecce adesso stanno provando a rimontare, bruciando sul tempo la concorrenza. La certezza è che l'ex Empoli lascerà il club azzurro in questa finestra di mercato.