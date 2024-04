Napoli, personalizzato per Lindstrom: il danese out per una lombalgia

Nuova giornata di lavoro per il Napoli di Francesco Calzona in vista della sfida di domani contro il Monza di Raffaele Palladino. Già dal pomeriggio di ieri il tecnico azzurro aveva ritrovato in gruppo sia Ngonge che Kvaratskhelia, mentre resta fuori Lindstrom:

"Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma all'U-Power Stadium domani alle ore 15 per la 31esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Lindstrom ha svolto allenamento personalizzato in palestra e in campo per una lombalgia".