Napoli, Petagna potrebbe finire nella trattativa col Torino per Belotti

L'avventura di Andrea Petagna al Napoli potrebbe terminare ancora prima di iniziare. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l’idea Andrea Belotti è tornata di moda e anche se non sarà facile da praticare, visto che il presidente del Torino Cairo difficilmente si priverà del suo giocatore più importante, i partenopei potrebbero provare a inserire proprio il cartellino di Petagna nella trattativa, per quella che potrebbe diventare una proposta di scambio. Per l'attaccante della SPAL dunque non è da escludere un'operazione simile ad Inglese, ceduto al Parma con l'obbligo di riscatto senza aver mai giocato in maglia azzurra.