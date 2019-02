Napoli, porta stregata al San Paolo: 26 conclusioni senza trovare il gol

© foto di www.imagephotoagency.it

Una statistica che spiega bene come s'è sviluppata la sfida di questa sera tra Napoli e Torino. La squadra di Carlo Ancelotti è andata alla conclusione ben 26 volte, ma non è riuscita a sbloccare una partita finita 0-0: in Serie A dal 2004/05 solo due volte i partenopei hanno effettuato più conclusioni senza trovare il gol.