Napoli, pres. Atlético su James: "Ci piace ma oggi non so se verrà da noi"

Il presidente dell'Atlético Madrid, Enrique Cerezo, ha parlato a Marca del mercato dei colchoneros, in particolar modo del futuro di James Rodriguez: "Possibilità reali di acquistarlo? In questo momento, non lo so. James è un buon giocatore e all'Atlético interessano i buoni giocatori. Però non posso dire se verrà perché non lo so".