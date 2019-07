Napoli, pronto il piano B sul mercato: Lasagna e De Paul

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

James Rodriguez, Lozano, Pepè, Icardi. Tanti nomi, tante trattative ma anche tantissime difficoltà per il Napoli. Per questo motivo, come sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, il club di De Laurentiis ha pronto un piano B qualora gli assalti per i top player dovessero fallire. Il Napoli - si legge - tornerebbe a fare spesa lì dove dal 2004 ciclicamente acquista calciatori: l’Udinese. I nomi di Rodrigo De Paul e di Kevin Lasagna non vanno mai depennati dalla lista del ds Giuntoli.